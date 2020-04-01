В условиях пандемии коронавируса врачи советуют тщательно выбирать свой рацион питания. Так, в этот раз специалисты рассказали, какие продукты следует есть на завтрак для укрепления иммунитета. Об этом передает newsyou.info.

Яйца славятся наиболее сбалансированным сочетанием питательных веществ, микроэлементов, витаминов и аминокислот. В них содержится селен и лютеин - известные мощные антиоксиданты, витамин E, отвечающий за работу кровеносных сосудов и сердца, большое значение играет и витамин А, укрепляющий иммунитет.

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Единственное важное условие - не переусердствовать с их употреблением. В первом приеме пищи непременно должны быть и кисломолочные продукты, что объясняется содержанием в микроорганизмов, обладающих пробиотическим действием и способных поддерживать микрофлору кишечника. Порекомендовали медики и арахисовое масло на завтрак, ведь это источник тех же антиоксидантов А и Е, оказывающих иммуностимулирующее и противовоспалительное действие.

Овсяная каша играет не меньшую роль в усилении защитных сил для организма, как и льняные семена, которым можно посыпать блюда.

В завтрак стоит включить и бананы, богатые калием, клетчаткой, магнием и другими необходимыми питательными веществам, только для предотвращения резкого скачка уровня сахара в крови важно сочетать их правильно, к примеру, с натуральным йогуртом, кашами.

В этом же списке орехи , не только утоляющие голод, но и помогающие справиться с депрессией. Для повышения защитных сил организма особенно хороши кедровые, грецкие орехи, миндаль, фундук. Среди других рекомендованных продуктов клубника, арбуз, киви, которые не менее полезны, чем перечисленные выше.

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