Карантин приємніший, якщо поруч є домашній улюбленець - так вирішили австралійці. Вони забирають тварин із притулків, утім для багатьох рішення не стало спонтанним. Подробиці - далі в сюжеті

Кріс Мойса - шкільний учитель. З дитинства він любить котів і останнім часом подумував завести домашнього улюбленця. Коли ж почався карантин по всій Австралії, - вирішив, що зараз саме час

Кріс Мойса, шкільний учитель:

Це прекрасна компанія для всієї родини. Кішки роблять дурниці, змушують тебе посміхатися, постійно поряд. А ще вони не засуджують тебе, їхня любов - безумовна. Кому ж таке не сподобається.

Таких як Кріс в Австралії за останні кілька тижнів значно побільшало. Нині люди змушені залишатися вдома, оскільки всі громадські місця, пляжі, та парки закриті. Тому містяни стали масово "усиновлювати" тварин із прихистків.

Стів Коулман, керівник доброчинної організації:

Лише за минулий тиждень кількість заявок до нашої організації зросла утричі, - це просто чудово! Ми залюбки продовжимо нашу роботу, щоб якомога більше чотирилапих знайшли нову сім'ю.

Тварин забирають додому і дорослі, і діти. Більшість шкіл в країні зачинені, заняття відбуваються онлайн. А з новим другом діти не лише відпочивають, а й навчаються відповідальності

Джейсон, житель Сіднея:

Ми з донькою вирішили взяти кролика. Вона давно просила, щоб ми завели вдома тваринку. Думаю, з кроликом їй буде легше, бо за ним простіше доглядати, ніж за кішкою чи собакою, дитина впорається самостійно. Тим більше зараз, через епідемію, - вона постійно вдома, з друзями практично не бачиться. Ось і буде новий член родини.

Менеджери проводять із клієнтами бесіди: знайомлять із чотирилапими мешканцями притулків, а також намагаються впевнитися, що після карантину бажання дбати про улюбленця у нового хазяїна нікуди не зникне.

Стів Коулман, керівник доброчинної організації:

Звичайно, тварин завжди забирають залюбки. Але ми нагадуємо у що вплутуються нові власники. Адже тварина це майже як дитина - залишається хоч і не на все життя, але надовго. А от карантин врешті скінчиться.

Хоча коли саме це станеться в Австралії, як і в інших країнах, кінцевої дати не називають. Щонайменше обмеження триватимуть ще два тижні.

У штаті Новий південний Вельс із центром у Сіднеї - найбільше постраждалих. Тут понад два тисячі випадків інфікування COVID-19, 9 осіб померли. Утім, швидкість поширення вірусу за останні три дні зменшилася.