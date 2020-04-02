Николаевский порт "Ника-тера", входящий в группу компаний Group DF предпринимателя Дмитрия Фирташа, оказался среди самых быстрорастущих портов страны. Об этом свидетельствуют результаты "Национального морского рейтинга Украины", которые были обнародованы сегодня.

Порт «Ника-тера» победил в двух самых престижных номинациях: "Золотая тонна" и "Абсолютный рост" и был награжден двумя "Морскими Оскарами".

Предприятие стало обладателем главной награды конкурса ("Морского Оскара" в номинации "Золотая тонна") за достижение рекордного прироста (в процентном отношении) грузооборота в 2019 году. В прошлом году грузооборот предприятия вырос на рекордные 147,9% и составил 8,6 млн тонн. Также, порт "Ника-тера" вошел в тройку лидеров морского рейтинга в номинации "Абсолютный рост", поскольку в 2019 году предприятию удалось добиться наибольшего роста грузооборота (в тоннах). В прошлом году порт обработал на 2,8 млн тонн больше, чем в 2018 году.



"Стремительный рост перевалки в последние два года стал результатом правильно выбранной новой командой и акционером стратегии развития предприятия в новых условиях. Уверен, что увеличение грузооборота – это демонстрация нового уровня сервисов, которые предоставляет порт, это показатель доверия клиентов и самоотдачи всей нашей команды, - прокомментировал "Подробностям" начальник "Морского специализированного порта НИКА-ТЕРА" Алим Агакишиев. – Благодаря отработанной модели взаимодействия внутри предприятия, нам удалось эффективно настроить работу всех структурных подразделений, чтобы оперативно реагировать и перестраиваться под новые вызовы рынка. Уверен, впереди еще много новых проектов, которые позволят развивать порт и демонстрировать новые рекорды".



В общем Рейтинге операторов портовых терминалов Украины по грузообороту, достигнутому в 2019году, "МСП НИКА-ТЕРА" с результатом 8,6 млн тонн поднялся на третью позицию, потеснив таким образом МТП "Черноморск".



"Национальный морской рейтинг Украины" - престижнейший рейтинг (конкурс), который проводится издательством "Порты Украины", информационно-аналитическим центром "BlackSeaTrans" при поддержке Министерства инфраструктуры Украины.