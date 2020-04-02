Смелость - черта характера, которая присуща далеко не всем. Однако храбрые люди всегда очень уважаемы и ценны в кругу своих близких и друзей. Астрологи рассказали, какому знаку зодиака чуждо испытывать страх.

Итак, на первом месте оказался Овен. Этот знак зодиака очень редко может аргументировать свои поступки, которые свершил на "горячую голову", абсолютно безрассудно.

Никогда не признается себе, что в большинстве случаев, таких непростительных поступках виноват сам Овен, они сулят ему большие серьезные проблемы.

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