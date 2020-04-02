Легендарный игрок мадридского "Реала" Гойо Бенито умер в 73 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Причина смерти не сообщается.

Бенито выступал за команду с 1969 по 1982 год и сыграл 420 официальных матчей. Родился в Пуэнте-дель-Арзобиспо (Толедо) 21 октября 1946 года, и в возрасте 16 лет попал в структуру "Реал Мадрид".

Выразительной чертой экс-защитника были его пышные усы.

Он выиграл 11 титулов - шесть титулов чемпиона Испании и еще пять в Кубке. Его защитные навыки наводили страх на форвардов соперника.

Ранее мы писали о том, что экс-президент мадридского "Реала" умер от коронавируса. Также в Испании от коронавируса умер 21-летний футболист.