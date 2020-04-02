Цены на нефть резко поднялись почти на 50% [ Редактировать ]
В четверг, 2 апреля, в ходе торгов цены на нефть резко поднялись почти на 50%, после чего откатились до 32 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Лондонской биржи ICE.
В частности, по состоянию на 18:00 по киевскому времени цена нефти североморской марки Brent поднялась на 29,06% - до отметки в 31,93 доллара за баррель. При этом на пике сегодняшних торгов стоимость июньских фьючерсов выростала на 46,7% - до 36,29 доллара за баррель.
В то же время цены на американскую нефть марки WTI прибавили 32,2% и выросли до 26,85 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть снижаются. А также в Норвегии горел нефтяной танкер. Кроме того, в Министерстве финансов назвали причину укрепления гривны.
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