Захистити працівників: у Регіональній газовій компанії адаптували до умов карантину виробництво захисного спецодягу [ Редактировать ]
Десятки тисяч українців продовжують забезпечувати діяльність інфраструктури країни попри епідемію. Одна з таких важливих професій - газовики. Як роботодавці намагаються захистити людей, від роботи яких залежить безпека багатьох?
Поки в країні тотальний карантин - служби газу у повній готовності, адже до диспетчерського центру 104 щодня надходять нові заявки та звернення.
Аби убезпечити власних працівників, в Регіональній газовій компанії ухвалили радикальне рішення. Власне виробництво, яке віднедавна відшивало спецодяг для газовиків, адаптували до умов карантину - так в компанії захистили і працівників і клієнтів.
Юрій, майстер:
В захисних костюмах ми почуваємось набагато спокійніше. Люди не завжди попереджають, що є в домівках хворі, або з температурою.
Тож, поки бригади 104 на варті - в цеху Регіональної газової компанії теж кипить робота. Керівник проекту зазначає, що ідея захистити працівників з'явилась щойно було оголошено про пандемію.
Олександр Волович, керівник RGC PRODUCTION:
Ми одразу прийняли рішення по перепрофілюванню виробництва на виробництво масок. Потім було прийняте рішення про виготовлення захисних комбінезонів. Підготовка виготовлення - це досить тривалий процес.
Самі ж кравці розповідають: щоб продукцію шити якісною - довелось пройти навчання, тому профіль роботи змінили досить швидко.
Кожен костюм по-своєму складний. Є свої складності у кожному виробі.
Ба більше, конструктори захисного одягу зазначають: технологія погоджена з профільними установами, тому тканина для масок і комбінезонів - особлива.
Катерина Падалко, технологиня швейного цеху RGC PRODUCTION:
Ці комбінезони - багаторазового використання, і після використання - їх обробляють антисептиком. Тканина з поліуретановим покриттям, вона забезпечує фахівця від зовнішньої інфекції, проникнення її до тіла. З цією метою, ми використовуємо мінімальну кількість деталей і швів у наших комбінезонах.
Проект стартував не так давно, але обсяги виробництва уже сягають кілька тисяч одиниць на добу. За словами керівника RGC PRODUCTION, компанія має мету: забезпечити усіма засобами захисту газовиків усієї України.
Олександр Волович, керівниця RGC PRODUCTION:
Об'єм продукції на сьогодні по захисних костюмах - близько 100 одиниць на добу. А от масок - близько 3000 одиниць на добу. Підприємство працює у 2 зміни без вихідних. Тричі на день, на підприємстві перевіряють температуру тіла працівників.
Першу партію зустріли газовики в регіонах. Але у керівництві проекту наголошують: радикальне перепрофілювання виробництва - гарантія захисту не лише власних працівників, а й клієнтів газової служби.
Я заявочку приняла. Приедем - обследуем.
Для РГК - наші працівники і клієнти - найдорожче,що у нас є. Ми це цінуємо.
Потурбувалися в Регіональній газовій компанії й про те, щоб уся продукція мала ліцензію та відповідні сертифікати.
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