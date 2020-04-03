Производство пива Corona временно прекратят. Такое заявление касается других брендов мексиканской пивоваренной группы Grupo Modelo. Это связано с решением правительства о сокращении деловой активности не стратегических предприятий. Об этом сообщает Reuters.

Пивоваренный производитель сообщил, что приостановка будет введена в действие с воскресенья.

"Если правительство даст какое-то разъяснение, подтверждающее, что пиво является агропромышленным продуктом, в Grupo Modelo мы готовы выполнить план, при котором более 75% наших сотрудников работают на дому и в то же время гарантируют поставку пива", - говорится в заявлении.

Сельское хозяйство и производство продуктов питания в целом считаются основными видами деятельности страны.

Правительство Мексики на этой неделе объявило чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения и распорядилось приостановить не стратегические предприятия после того, как число случаев заболевания коронавирусом в стране превысило 1000 человек.

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