Известный британский комик умер от коронавируса [ Редактировать ]
Знаменитый британский комик Эдди Лардж умер от коронавируса в возрасте 78 лет. Об этом сообщил сын актера Райан Макгиннис в Facebook, передает Daily Mail.
По словам Райана, его отец страдал от сердечной недостаточности и именно поэтому попал в больницу, а COVID-19 Лардж подхватил уже в стенах лечебного учреждения.
"С прискорбием мама и я вынуждены сообщить, что мой отец, Эдвард Макгиннис, умер сегодня утром. Он страдал от сердечной недостаточности и, к сожалению, находясь в больнице, заразился коронавирусом, с которым его ослабленное сердце, к сожалению, не справилось" , - написал Райан Макгиннис.
Отмечается, что Эдди Лардж умер один в больнице, его семье и друзьям не позволили его посетить из-за строгих правил в связи с коронавирусом.
Шотландский комедийный актер Эдди Лардж прославился, выступая в дуэте Little and Large с Сидом Литтлом. Дуэт был создан в 1971 году и был любимым комедийным дуэтом в Великобритании. Их дружба продолжалась десятилетиями, даже после того, как они были вынуждены прекратить выступать вместе из-за слабого здоровья Эдди.
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