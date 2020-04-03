Кабинет министров Украины запретил с 6 апреля находиться в общественных местах без надетой маски или респиратора, а также документов. Это связано с эпидемией коронавируса в Украине. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Telegram.

Он подчеркнул, что жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру.

"Мы идем по более мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не означает, что мы не должны действовать жестко. Правительство Украины также вводит новые ограничения, чтобы обезопасить граждан от COVID-19 и спасти как можно больше жизней", - отметил глава правительства.

Таким образом, с 6 апреля запрещено:

пребывание в общественных местах без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респиратора или защитной маски, в том числе изготовленных самостоятельно;

перемещение группой лиц более чем два человека, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения лиц, не достигших 14 лет, родителями, усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, другими лицами в соответствии с законом или совершеннолетними родственниками ребенка;

пребывание в общественных местах лиц, не достигших 14 лет, без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей, других лиц в соответствии с законом или совершеннолетних родственников ребенка;

посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости;

посещение спортивных и детских площадок;

проведение всех массовых мероприятий (установлены исключения);

находиться на улицах без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или его специальный статус;

самовольно оставлять места обсервации (изоляции).

Напомним, Киев является лидером в Украине по темпам распространения инфекции. За последние сутки в стране зафиксировали 138 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Число инфицированных выросло до 942 человек. 23 из них умерли, 19 выздоровели.