Коронавирус в Британии: аэропорт Бирмингема станет временным моргом [ Редактировать ]
В британском городе Бирмингем власти решили переделать местный аэропорт в морг на 12 тысяч человек.
Об этом сообщает The Guardian.
По их словам, такое решение было принято в связи с быстрым распространением коронавируса в регионе Уэст-Мидлендс.
"Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений", - отмечается в сообщении.
К тому же, рядом с аэропортом находиться выставочный центр Бирмингема, который переделали под госпиталь.
Тем временем в Украине количество случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 311. При этом зафиксированы уже 8 летальных исходов.
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