В британском городе Бирмингем власти решили переделать местный аэропорт в морг на 12 тысяч человек.

Об этом сообщает The Guardian.

По их словам, такое решение было принято в связи с быстрым распространением коронавируса в регионе Уэст-Мидлендс.

"Первоначально в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше, согласно решению стратегической координационной группы в Уэст-Мидлендсе и Уорикшире, состоящей из полиции, советов и других учреждений", - отмечается в сообщении.

К тому же, рядом с аэропортом находиться выставочный центр Бирмингема, который переделали под госпиталь.

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