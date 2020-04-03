В Токио объекты деревни для Олимпийских игр переделали в госпиталь, де будут лечить больных коронавирусом.

Об этом сообщает Associated Press.

По их словам, губернатор Токио заявил про вариант перестройки объекта в медицинское учреждение, если ситуация с коронавирусом в стране будет ухудшаться.

"Это будет одним из вариантов, но деревня еще не закончена. Мы говорим о местах, которые уже доступны сегодня или будут готовы завтра, и проверяем их на возможность приема пациентов", - отметил чиновник.

Известно также, что Токио также рассматривает вариант о покупки гостиницы для размещения больных.

Ранее мы писали о том, что Олимпийские игры 2020 года были перенесены в связи с пандемией коронавируса.