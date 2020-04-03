Любить ближнего - означает заботиться о нем. В самые сложные времена Церковь всегда усиливает свои молитвы и старается помочь тем, кто в этом нуждается. Сегодня в войне с COVID-19 на передовой находятся медики, а в зоне особого риска пребывают пожилые люди.

Украинская Православная Церковь в период пандемии проявляет особую заботу о тех, кому нужна помощь, и сегодня верующие и священнослужители УПЦ по всей Украине по своим возможностям помогают и своим прихожанам, и медицинским учреждениям. В столице поддержку врачам и социальным работникам оказывает Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам. Центр информации УПЦ попросил рассказать нового главу отдела протоиерея Сергия Экшияна о ситуации сегодня.

Маски для соцработников

С началом карантина в Украине Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий благословил всех священнослужителей и верующих участвовать в мероприятиях по противодействию распространению коронавирусной инфекции и брать под опеку медицинские учреждения, которые находятся на территории всех епархий УПЦ.

"На сегодняшний день в условиях распространения коронавируса по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия Синодальный отдел по социально-гуманитарным вопросам организовывает финансовый сбор для закупки необходимых индивидуальных средств защиты для медиков и социальных работников", - рассказывает глава Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Так, недавно Синодальный соцотдел Церкви передал тысячу масок и сто литров дезинфицирующего раствора Департаменту социальной политики Киевской городской государственной администрации - на нужды социальных работников столицы, которые сегодня опекают пожилых киевлян на дому.

"Сегодня маски и дезинфицирующие средства прихожане нашей Церкви могут получить практически в каждом храме. Но для того, чтобы масштабно помогать, мы решили сотрудничать с городскими структурами, а Департамент уже распределяет эти средства защиты тем, кому они необходимы, и прежде всего - социальным работникам, которые контактируют с пожилыми людьми", - поясняет протоиерей Сергий Экшиян.

До 500 масок в день

Однако из-за карантина сегодня в Украине огромный дефицит готовых средств защиты. Поэтому Синодальный социальный отдел УПЦ готовится изготавливать и маски, и антисептики самостоятельно.

"На самом деле, с масками сегодня большие сложности - практически ничего нет в наличие. Мы пытаемся найти, но не можем. Поэтому сейчас мы ищем варианты по закупке ткани и пошиву. На сегодняшний день в храмах и монастырях УПЦ по всей Украине в пошивочных мастерских шьют защитные маски, передают их в храмы, а храмы - прихожанам и нуждающимся. Также мы готовимся изготавливать самостоятельно дезинфицирующий раствор, который будем раздавать на приходах и для социальных и медицинских работников", - говорит отец Сергий.

Антисептические средства на основе спирта изготовляют сегодня и монахи в монастырях, и церковные общины, которые проявляют в этом инициативу. В Киеве, к примеру, антисептики готовят при строящемся Кафедральном соборе УПЦ под руководством матушки-провизора, которая строго контролирует рецептуру. Средство, которое должно убивать вирус, делают из спирта, глицерина, воды и пергидрона, который предварительно превращают в дефицитную нынче перекись водорода.

Защитные маски в Церкви также изготовляют по специальной технологии, и используют для них специальный нетканый материал спанбонд с особой плотностью, чтобы такая маска была пригодна для многоразового использования, а для лучшей защиты делают из ткани несколько слоев. Сегодня все пошивочные цеха Украинской Православной Церкви, которые ранее отшивали облачения для священнослужителей, уже перепрофилированы, и частично или полностью заняты пошивом защитных масок. Один такой цех может изготовлять до 500 масок в день. А по всей Украине верующие и монахи УПЦ изготавливают тысячи защитных средств.

Защита для врачей

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам начал сбор пожертвований в помощь медработникам, и всего за неделю силами верующих удалось собрать почти 90 тысяч гривен. На эти средства уже закуплены защитные костюмы, которые будут переданы медработникам, спирт и составляющие для изготовления дезсредств, спанбонд и марля для пошива защитных масок.

Помощь медицинским учреждения Церковь оказывает также адресно. Так, Синодальный соцотдел взял под свою опеку Киевскую городскую клиническую больницу №4 - одно из медучреждений столицы, которое принимает пациентов с подозрением на коронавирус.

"Сегодня мы собираем средства для конкретной больницы. У нас есть письмо от медицинского учреждения, где указаны потребности в защитных средствах, медикаментах, средствах гигиены. То есть, мы ничего не придумываем, а закупаем четко по списку – только то, что действительно необходимо", - рассказывает отец Сергий.

Синодальный отдел УПЦ по социально-гуманитарным вопросам продолжает сбор средств на нужды столичных медицинских и социальных работников, которым сегодня крайне необходима качественная защита. Церковь призывает верующих по своим силам и возможностям также жертвовать на потребности врачей и больниц и участвовать в благотворительных акциях, поскольку в столице сегодня многие лечебные учреждения нуждаются в поддержке, и делом и молитвой проявлять свою любовь к ближнему...