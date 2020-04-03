Кабмін затвердив додаткові обмеження під час карантину [ Редактировать ]
Уряд затвердив додаткові обмеження під час карантину з 6 по 24 квітня, - про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отже, що чекає на нас із понеділка?
- По-перше, заборона ходити по вулицях більш ніж по двоє дорослих (крім випадків службової необхідності);
- По-друге, перебувати в громадських місцях без респіраторів та засобів захисту;
- Третє - відвідування зон відпочинку, скверів та спортивних майданчиків;
- Вигулювати домашніх тварин дозволяється лише одній особі;
- Дітям до 14 років буде заборонено виходити з помешкань без супроводу батьків;
- Всім, хто вийшов на вулицю потрібно обов'язково мати документи, що посвідчують особу;
- Особи, які перетинають державний кордон, підлягатимуть обов'язковій 14-денній обсервації.
За словами очільника уряду, такі заходи необхідні, щоб не допустити масового розповсюдження інфекції та перезапустити українську економіку вже з травня.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Оскільки загроза поширення коронавірусу за три тижні нікуди не зникне, обмеження на прогулянки, масові заходи та інші розваги все одного будуть діяти. Всі без виключення будуть зобов'язані носити маски та дотримуватися карантину. Для старших людей, студентів і школярів карантин буде продовжено.
Хочу підкреслити, уряд намагається утримати баланс між карантинними заходами та збереженням економіки, реалізація цього плану цілком залежить від свідомості кожного з нас. Спільними зусиллями ми маємо відповісти на виклики сьогодення.
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