Уряд затвердив додаткові обмеження під час карантину з 6 по 24 квітня, - про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Отже, що чекає на нас із понеділка?

По-перше, заборона ходити по вулицях більш ніж по двоє дорослих (крім випадків службової необхідності);

По-друге, перебувати в громадських місцях без респіраторів та засобів захисту;

Третє - відвідування зон відпочинку, скверів та спортивних майданчиків;

Вигулювати домашніх тварин дозволяється лише одній особі;

Дітям до 14 років буде заборонено виходити з помешкань без супроводу батьків;

Всім, хто вийшов на вулицю потрібно обов'язково мати документи, що посвідчують особу;

Особи, які перетинають державний кордон, підлягатимуть обов'язковій 14-денній обсервації.

За словами очільника уряду, такі заходи необхідні, щоб не допустити масового розповсюдження інфекції та перезапустити українську економіку вже з травня.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: