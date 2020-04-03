Російська "гуманітарка" для США виявилася не лише платною, але й підсанкційною [ Редактировать ]
За гроші й попри санкції - таку "гуманітарну допомогу" для боротьби з коронавірусом Росія надіслала Сполученим Штатам. На початку тижня спеціальним бортом до Нью-Йорка відправили апарати штучної вентиляції легень. Та виявилося, що їхній виробник - підсанкційна компанія.
На це звернув увагу дослідник з Королівського коледжу Лондона Роберт Лі. З'ясував, що апарати постачав концерн "Радіоелектронні технології" - а він у "чорному списку" з 2014 року. Тож адміністрація Дональда Трампа, яка домовилася про "гумдопомогу" порушила власні санкції.
До того ж, у російському МЗС згодом уточнили - за половину вартості "подарунка" Вашингтону довелося заплатити.
по теме
США закликають Росію пропустити на Донбас гуманітарну допомогу
Від Росії вимагають негайно звільнити всіх українських політв'язнів і пропустити в охоплені війною регіони гуманітарну допомогу
Сполучені Штати продовжили антиросійські санкції за кібератаки
Міністерство фінансів має право блокувати активи причетних до злочинів осіб, як усередині США, так і за їх межами
США продовжать санкції проти Росії
Міністерство фінансів має право блокувати активи причетних до злочинів осіб як всередині США, так і за їх межами
США продлили санкции против России за кибератаки
Действие карательных мер было распространено на лиц, находящихся за пределами США
США закупили в Росії апарати ШВЛ та засоби захисту
Російські вантажі, які в Москві назвали гуманітарною допомогою для США, виявилися платними. Про це повідомили в американському Держдепі