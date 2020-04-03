За гроші й попри санкції - таку "гуманітарну допомогу" для боротьби з коронавірусом Росія надіслала Сполученим Штатам. На початку тижня спеціальним бортом до Нью-Йорка відправили апарати штучної вентиляції легень. Та виявилося, що їхній виробник - підсанкційна компанія.

На це звернув увагу дослідник з Королівського коледжу Лондона Роберт Лі. З'ясував, що апарати постачав концерн "Радіоелектронні технології" - а він у "чорному списку" з 2014 року. Тож адміністрація Дональда Трампа, яка домовилася про "гумдопомогу" порушила власні санкції.

До того ж, у російському МЗС згодом уточнили - за половину вартості "подарунка" Вашингтону довелося заплатити.