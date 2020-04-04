В Украине увеличилось количество инфицированных коронавирусом [ Редактировать ]
На субботу, 6 апреля, в Украине обнаружены уже 1092 случая заболевания коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.
Согласно обнародованной информации, из 1092 случаев, зафиксированы 78 заболевших детей.
"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждены у 1092 человек, из них 78 детей", - отмечается в сообщении.
Кроме того, 28 случаев закончилось летальным исходом. Также добавляется, что 85% погибших имели сопутствующие патологии, такие как: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни почек и легких или новообразования.
Отмечается, что коронавирусная инфекция обнаружена в таких регионах Украины:
- Винницкая обл. - 66 случаев;
- Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)
- Днепропетровская обл. - 14 случаев;
- Донецкая обл. - 8 случаев;
- Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)
- Закарпатская обл. - 24 случая;
- Запорожская обл. - 28 случаев;
- Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)
- м. Киев - 195 случаев (1 летальный)
- Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)
- Кировоградская обл. - 19 случаев;
- Львовская обл. - 14 случаев;
- Луганская обл. - 3 случая;
- Одесская обл. - 26 случаев;
- Полтавская обл. - 8 случаев;
- Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)
- Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)
- Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)
- Харьковская обл. - 1 случай;
- Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)
- Хмельницкая обл. - 10 случаев;
- Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)
- Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)
- Черниговская обл. - 5 случаев.
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