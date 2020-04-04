На субботу, 6 апреля, в Украине обнаружены уже 1092 случая заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Согласно обнародованной информации, из 1092 случаев, зафиксированы 78 заболевших детей.

"По результатам исследований вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья и областных лабораторных центров, случаи подтверждены у 1092 человек, из них 78 детей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, 28 случаев закончилось летальным исходом. Также добавляется, что 85% погибших имели сопутствующие патологии, такие как: сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, болезни почек и легких или новообразования.

Отмечается, что коронавирусная инфекция обнаружена в таких регионах Украины:

Винницкая обл. - 66 случаев;

Волынская обл. - 17 случаев (1 летальный)

Днепропетровская обл. - 14 случаев;

Донецкая обл. - 8 случаев;

Житомирская обл. - 9 случаев (1 летальный)

Закарпатская обл. - 24 случая;

Запорожская обл. - 28 случаев;

Ивано-Франковская область - 94 случая (6 летальных)

м. Киев - 195 случаев (1 летальный)

Киевская обл. - 77 случая (4 летальных)

Кировоградская обл. - 19 случаев;

Львовская обл. - 14 случаев;

Луганская обл. - 3 случая;

Одесская обл. - 26 случаев;

Полтавская обл. - 8 случаев;

Ровенская обл. - 31 случай (4 летальных)

Сумская обл. - 37 случаев (2 летальных)

Тернопольская обл. - 135 случаев (2 летальных)

Харьковская обл. - 1 случай;

Херсонская обл. - 8 случаев (1 летальный)

Хмельницкая обл. - 10 случаев;

Черкасская обл. - 61 случай (1 летальный)

Черновицкая обл. - 206 случаев (5 летальных)

Черниговская обл. - 5 случаев.

Читайте также, в Украине ограничивается въезд и выезд из областей. На границах регионов будут установлены КПП.