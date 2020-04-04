Приметы и суеверия на Благовещение 7 апреля [ Редактировать ]
Фото: Благовещение / otvetnavse.com
Благовещение Пресвятой Богородицы - великий праздник в церковном календаре. В этот день Дева Мария увидела архангела Гавриила, который сообщил ей благую весть: она станет матерью сына божьего.
Этот праздник принять встречать за девять месяцев до Рождества Христова, дата которого не меняется - 25 декабря. Поэтому Благовещение приходится на 7 апреля (25 марта по старому стилю).
Главные приметы:
- Ясная погода на Благовещение - к богатому урожаю и теплому лету.
- На Благовещение лежит снег - хорошего урожая не будет.
- Дождь в этот день - к грибной осени и хорошей рыбалке.
- На Благовещение нужно умыться талой водой и тогда здоровье будет крепким.
- Какая погода в этот праздник, такая погода будет и на Пасху.
- Если загадать на Благовещение желание - оно обязательно сбудется.
- Если 7 апреля не летают ласточки - весна будет холодной, а лето - поздним.
- Если в этот день пойдет снег, то лето будет неурожайным.
- Гром на Благовещение - к большому урожаю орехов.
- Если в этот день выпустить на свободу птицу, то можно получить целый год счастья и удачи.
- На Благовещение замужним женщинам нужно назвать мужа "милый" 40 раз, и в доме весь год будут царить мир и любовь.
- Если между заутреней и обедней кур согнать с насеста помелом, то они будут лучше нестись.
- Если незамужняя девушка пойдет за водой и найдет по дороге первоцвет, то уже осенью она выйдет замуж.
- Найденный в этот день подснежник - к счастью. Если положить его в воду и умыться, то станешь красивее.
Ранее мы писали, что нужно обязательно сделать в Благовещение.
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