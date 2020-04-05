Какие продукты нужно есть для снижения сахара в крови [ Редактировать ]
При повышении уровня сахара в крови медики рекомендуют употреблять блюда с различными травами и специями, которые способствуют снижению глюкозы. Об этом пишет ukrhealth.net.
"К таким продуктам относится куркума, так как в ней содержится куркумин, который обладает противораковыми свойствами и помогает повысить чувствительность к инсулину", - говорится в сообщении.
Также рекомендуется для снижения сахара в крови употреблять пажитник - он способствует снижению ненужного организму холестерина. По такому же принципу работает и розмарин, сообщает американская диабетическая ассоциация.
Люди, страдающие сахарным диабетом, чаще всего жалуются на симптомы гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. В таком случае врачи советуют есть имбирь и снижать сахар с помощью корицы.
Ранее мы писали о том, какие продукты нужно есть на завтрак.
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