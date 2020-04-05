25 пацієнтів одужали від Сovid-19 в Україні. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків - 1251. Це дані МОЗ на десяту ранку. Більше інформації - в матеріалі.

Кількість хворих на Сovid-19 в Україні, - без урахування летальних випадків, на ранок неділі становить 1219. За весь період спалаху інфекції 32 людини померли, 25 - повністю одужали. За останню добу виявлено 156 нових випадків інфікування Сovid-19. З них 55 людей доправили до лікарень. Загалом наразі госпіталізовано 624 хворих. До апаратів штучної вентиляції легенів підключені 18. Найбільша кількість випадків підтверджена у столиці - 225. 220 у Чернівецькій області, понад 100 на Тернопільщині і на Івано-Франківщині. Жодного випадку інфікування не виявлено в Миколаївській області.

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:

Це тяжко пояснити, але це приємна річ, оскільки тестування на коронавірус відбуваються, підозри у Миколаївській області є, але підтверджених випадків немає. Ми будемо задоволені від того, якщо хоча б в одній області не буде зареєстровано випадків, а у всіх інших областях зростання кількості випадків не буде відбуватись, це буде свідчити про те, що впровадження заходів, які ми впроваджуємо на Україні мають позитивний ефект.

При цьому у МОЗ наголосили, що карантинні заходи продовжують діяти незалежно від кількості інфікованих по всій території Україні.