На Донбасі знищили ворожий безпілотник [ Редактировать ]
Українські армійці знищили дві ворожі вантажівки окупантів та один безпілотник на Донбасі. За даними розвідки, поранені шестеро бойовиків, - повідомляють у штабі Об'єднаних сил.
Попередньої доби ворог 13 разів відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників. Із заборонених калібрів цілив по околицях Авдіївки, Кам'янки, Гнутового та Старогнатівки. Один український військовий - поранений.
Позивний Бескид, військовослужбовець Збройних сил України:
Стараються стріляти чітко, але їм то не вдається - вони попадають по населеному пункту, оскільки ми тут стоїмо. Недоліт, переліт - от тобі і в хату.
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