Українські армійці знищили дві ворожі вантажівки окупантів та один безпілотник на Донбасі. За даними розвідки, поранені шестеро бойовиків, - повідомляють у штабі Об'єднаних сил.

Попередньої доби ворог 13 разів відкривав вогонь по опорних пунктах наших захисників. Із заборонених калібрів цілив по околицях Авдіївки, Кам'янки, Гнутового та Старогнатівки. Один український військовий - поранений.

Позивний Бескид, військовослужбовець Збройних сил України: