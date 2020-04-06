Смертность от коронавируса по всему миру составляет 5,45 процента [ Редактировать ]
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире превысила 1 млн 275 тысяч. Из них 69,5 тыс. погибли, а 263 тыс. - выздоровели. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику в реальном времени.
Темпы распространения инфекции продолжают расти: 100 тысяч заболевших было зарегистрировано 6 марта, 500 тысяч - 26 марта, а 1 млн - 3 апреля.
Мировым лидером по числу зараженных являются Соединенные Штаты - 337,6 тыс. При этом умерли чуть более 9,6 тыс. большинство (более 3 тыс. - в Нью-Йорке и пригородах). Высокие показатели объясняются в первую очередь массовым тестированием американцев на коронавирус. Пятерка стран с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса выглядит так:
- США - 337 638;
- Испания - 131 646;
- Италия - 128 948;
- Германия - 100 123;
- Франция - 93 780.
Коронавирус уже стал причиной гибели 69,5 тыс. людей по всему миру. Наибольшее количество смертей от коронавируса зафиксировано в Италии - 15,8 тыс. Лидерами по смертности от COVID-19 являются следующие страны:
- Италия - 15 887;
- Испания - 12 641;
- США - 9 648;
- Франция - 8 078;
- Великобритания - 4 934.
Средняя смертность от коронавируса по всему миру составляет 5,45 процента.
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