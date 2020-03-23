На Святой Земле ужесточают меры карантина и начнут ограничивать доступ в города.

Об этом сообщает Cursorinfo.

По их словам, министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эдан анонсировал ужесточения карантина в стране.

"Израиль постепенно будет продвигаться к введению полной блокады городов. Еще сотни тысяч людей не будут выходить на работу. Израиль будет разделен на зоны, а полиция вместе с солдатами ЦАХАЛа будет проверять каждого на улице",- заявил Эдан.

Также он добавил, что это не последнее усиление мер карантина в Израиле.

Кроме того, с 23 марта ограничен доступ мусульман и евреев к Храмовой горе в Иерусалиме.

Напомним, в связи с распространением коронавируса, Казахстан принял решение закрыть города Нур-Султан и Алматы.