В Верховной Раде подтвердили восемь случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил народный депутат из фракции ""Слуга Народа"" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Так, по его словам, подтверждены случаи болезни у следующих депутатов:

Борт В.П. - ОПЗЖ

Ватрас В.А. - "Слуга Народа"

Горбенко Р.О. - "Слуга Народа" (вылечился)

Кисилев И.П. - ОПЗЖ

Лукашев А.А. - ОПЗЖ

Рудик С.Я. - внефракционный

Скороход К. - внефракционный

Шахов С.В. - Довира (вылечился)

Также установлено, что с Скороход контактировали:

Лерос Г.Б. ("Слуга Народа"),

Васильковский И.И. ("Слуга Народа"),

Вятрович В.М. (ЕС),

Южанина Н.П. (ЕС),

Санченко А.В. ("Слуга Народа"),

Чийгоз А.З. (ЕС),

Саладуха О.В.

("Слуга Народа").

Первым в Раде коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.