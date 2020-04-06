Кто из депутатов заразился коронавирусом (список) [ Редактировать ]
В Верховной Раде подтвердили восемь случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщил народный депутат из фракции ""Слуга Народа"" Александр Качура в своем Telegram-канале.
Так, по его словам, подтверждены случаи болезни у следующих депутатов:
- Борт В.П. - ОПЗЖ
- Ватрас В.А. - "Слуга Народа"
- Горбенко Р.О. - "Слуга Народа" (вылечился)
- Кисилев И.П. - ОПЗЖ
- Лукашев А.А. - ОПЗЖ
- Рудик С.Я. - внефракционный
- Скороход К. - внефракционный
- Шахов С.В. - Довира (вылечился)
Также установлено, что с Скороход контактировали:
- Лерос Г.Б. ("Слуга Народа"),
- Васильковский И.И. ("Слуга Народа"),
- Вятрович В.М. (ЕС),
- Южанина Н.П. (ЕС),
- Санченко А.В. ("Слуга Народа"),
- Чийгоз А.З. (ЕС),
- Саладуха О.В.
- ("Слуга Народа").
Первым в Раде коронавирусом заразился народный депутат Украины - Сергей Шахов. Также Covid-19 инфицирована и его жена. Он также рассказал о своих симптомах. В связи с этим, в парламенте ищут коронавирус. Позже стало известно, что его состояние ухудшилось.
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