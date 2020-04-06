На Закарпатье подтвердили первую смерть от COVID-19 [ Редактировать ]
В понедельник, 6 апреля, стало известно, что на Закарпатье зафиксировали первую смерть от COVID-19. Так, в Иршаве умерла 71-летняя женщина, у которой ранее был диагностирован коронавирус.
"Последние несколько дней женщина была на аппарате искусственной вентиляции легких. Эту информацию мне подтвердил в телефонном главный врач Иршавской районной больницы Сергей Караслай", - сообщает журналист Виталий Глагола.
По предварительной информации женщина, которая умерла является мамой заведующего поликлиническим отделением Иршавской районной больницы.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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