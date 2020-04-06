Автомобиль приехал на починку в СТО и в нем было обнаружено взрывное устройство.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Днепропетровской области.

По информации, работники СТО обнаружили взрывчатку с детонатором в автомобиле и вызвали на место взрывотехников.

"По предварительному заключению специалистов взрывотехнического управления ГУНП установлено, что к днищу автомобиля «Honda Accord» было прикреплено самодельное взрывное устройство. В его состав входило около 100 г пластида", - отмечается в сообщении.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Известно, что опасный предмет был обнаружен на днище после того, как автомобиль был поднят домкратом.

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