Жуткий расстрел авто в Днепре: кто был в машине [ Редактировать ]
В Днепре на Набережной Заводской 17 октября расстреляли Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
Известно, что водитель автомобиля погиб. Им оказался 27-летний Армен Багдасарян.
По данным правоохранителям, мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста и в это время прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.
Полиция и следователи выясняют детали происшествия, там также находятся родственники убитого.
На данный момент, полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 53-летний Вадим Савчук из Луганской области. Об этом сообщает "Страна."
Раньше сообщалось о том, что в Днепре женщина попала под колеса мотоцикла. А также в Херсоне расстреляли прохожих.
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