В Днепре на Набережной Заводской 17 октября расстреляли Mercedes. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.

Известно, что водитель автомобиля погиб. Им оказался 27-летний Армен Багдасарян.

По данным правоохранителям, мужчина ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста и в это время прозвучал выстрел, после чего машина остановилась.

Полиция и следователи выясняют детали происшествия, там также находятся родственники убитого.

На данный момент, полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Им оказался 53-летний Вадим Савчук из Луганской области. Об этом сообщает "Страна."

Раньше сообщалось о том, что в Днепре женщина попала под колеса мотоцикла. А также в Херсоне расстреляли прохожих.