Как "звучит" коронавирус: записан звук [ Редактировать ]
Ученые из США превратили колебания шиповидного белка коронавируса в звук. Полученную композицию опубликовали на сайте Soundcloud.
"То, что вы слышите - это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий", - цитирует портал Scinexx главу исследовательской группы Маркуса Бюлера.
Специалисты также отметили, что в получившейся "композиции" можно найти приятные "успокаивающие" звуки.
Ранее мы писали о том, что у коронавируса нашли уязвимое место.
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