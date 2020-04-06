Ученые из США превратили колебания шиповидного белка коронавируса в звук. Полученную композицию опубликовали на сайте Soundcloud.

"То, что вы слышите - это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий", - цитирует портал Scinexx главу исследовательской группы Маркуса Бюлера.

Специалисты также отметили, что в получившейся "композиции" можно найти приятные "успокаивающие" звуки.

Ранее мы писали о том, что у коронавируса нашли уязвимое место.