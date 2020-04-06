Американские ученые из Института Скриппса нашли новое слабое место коронавируса. Эксперты надеются, что исследование поможет создать вакцину для лечения коронавирусной инфекции, охватившей планету. Об этом сообщает Science.

Специалистами были изучены антитела пациента, который переболел атипичной пневмонией в 2003 году. Ученые хотели отследить, как они борются с вирусными частицами SARS.

Уточняется, что, несмотря на слабость антител, все же удалось найти уязвимое место вируса.

Один из авторов работы доктор Мэнь Ян заявил:

Мы обнаружили уязвимое место, которое скрыто под вирусной оболочкой и становится доступным только тогда, когда вирус меняет свою структуру в процессе заражения.

Эксперты считают, что благодаря их открытию удастся в скором времени получить лекарство и вакцину против SARS-CoV-2.

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