Астрономічні збитки у Сполучених Штатах. Міжнародне рейтингове агентство Moody's опублікувало свіжий прогноз, згідно з яким через карантин у країні паралізовано третину економіки. І якщо не повернути бізнес до роботи вже у другому кварталі, штати втратять 75 відсотків ВВП, тобто трильйони доларів. Як на це реагує Дональд Трамп? Знає Дмитро Анопченко.

Влада 41 з 50 американських штатів обмежила пересування людей та закрила шопінг-молли, університети, кінотеатри та салони краси. І через це столиця втрачає майже п'ять мільярдів доларів щодня. А у 15 промислових штатах, які заробляли для бюджету найбільше грошей, щоденні втрати до 12 мільярдів доларів! Тож фінансові аналітики прогнозують поступове послаблення карантину ближче до літа - інакше навіть така сильна економіка як американська - не витримає.

І Дональд Трамп, вийшовши до преси, кілька разів повторив заклик нарешті "відкрити країну".

Ми ж тут не збираємося країну зруйнувати! Треба повертатися до роботи, оскільки в окремий момент люди втрачають більше через усі ці проблеми, аніж через вірус. Тож нам потрібно ухвалити принципове рішення. Ми просто повинні його ухвалити.

Трамп обіцяє організувати нові кредити для малого бізнесу - якщо ті два трильйони, які він уже виділив, закінчаться. Перша позика була виплачена вже минулої п'ятниці, державні гроші видаватимуть через 800 американських комерційних банків, причому заявки можна через інтернет подати, йти нікуди не потрібно. А ще (для захисту енергетики країни) президент погрожує запровадити мита на імпорт нафти - якщо Росія і Саудівська Аравія не домовляться щодо видобутку.

В цих умовах Трамп починає ще й... війну зі спекулянтами, яка знайшла щиру підтримку у серцях його виборців. Антикризовий штаб повідомив главі держави - попри критичну нестачу захисних засобів всередині самої країни, і компанії і окремі люди продовжують їх скуповувати і продавати за кордон. Сказав дослівно - "цього більше не буде, допоки я президент".

Підписав указ, після якого у перекупників конфіскували 200 тисяч респіраторів, 130 тисяч хірургічних масок, 600 тисяч пар рукавичок, величезну кількість дезінфікуючи засобів. Все це безкоштовно передали медикам.

Дійшло і до гучного скандалу. Берлінський сенатор із внутрішніх справ Андреас Гайзель цими вихідними заявив про "сучасне піратство". Каже, США перехопили в аеропорту Багнкока 200 тисяч масок, які мала отримати німецька поліція; конфіскували і відправили до Америки. Але сьогодні з'ясувалось - так далеко боротьба зі спекулянтами все ж не зайшла, преса дізналася: схоже, німці самі замовили більше ніж треба і забули.

Ну, а ще у штатах вирішили... випустити частину злочинців із тюрем. Через коронавірус у 125 в'язницях проблеми, близько сотні загратованих заражені, уже хворі півсотні наглядачів. І генеральний прокурор країни розпорядився тих, хто не скоїв тяжких злочинів, випустити під домашній арешт. Щоб сиділи по власних квартирах - щонайменше до кінця карантину.