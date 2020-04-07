Рост заболеваемости коронавирусом в России впервые превысил тысячу человек в день [ Редактировать ]
В России на утро 7 апреля зарегистрированы 1154 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом. Общее число заболевших в Российской Федерации возросло до 7497 человек.
Новые инфицированные выявлены в 43 регионах РФ, наибольшее число заболевших в Москве (+697 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+69), Московской (+67), Брянской (+32) и Калининградской (+29) областях.
За минувшие сутки от болезни умерли 11 россиян: двое в Москве, пятеро в Подмосковье, по одному в Краснодарском и Приморском краях, Бурятии и Иркутской области.
В общей сложности от коронавируса в России скончались 58 человек. 494 пациента выздоровели и выписаны из больниц после болезни.
Как сообщают власти, с начала эпидемии коронавируса в России было проведено более 795 тысяч тестов на вирус COVID-19.
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