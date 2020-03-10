В Украине создали первую в мире вышитую книгу/ Фото: idei-dekoru.com

В Украине создали первую в мире полностью вышитую книгу, в основу которой было взято издание "Кобзаря" 1840 года. Об этом сообщает издание "Идеи декора".

Отмечается, что для вышитого "Кобзаря" был разработан специальный шрифт, идентичный шрифту издания середины XIX века.

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Книга содержит 48 страниц, размером 36,5 х 26 см, изготовленных из дикого льна. Ее вес составляет более трех килограммов.

В книге вышиты восемь поэтических произведений Тараса Шевченко. В сборник вошли: "Думи мої", "Перебендя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До Основ'яненка", "Іван Підкова" и "Тарасова ніч". Стихи вышиты на языке оригинала, также сохранены все авторские знаки.

Тексты дополнены иллюстрациями и традиционным украинским орнаментом.

Ранее мы писали о том, что "Кобзарь" перевели на китайский язык. Также в Черкассах издали детский "Кобзарь".