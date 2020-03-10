В Украине создали первую в мире полностью вышитую книгу [ Редактировать ]
В Украине создали первую в мире полностью вышитую книгу, в основу которой было взято издание "Кобзаря" 1840 года. Об этом сообщает издание "Идеи декора".
Отмечается, что для вышитого "Кобзаря" был разработан специальный шрифт, идентичный шрифту издания середины XIX века.
Книга содержит 48 страниц, размером 36,5 х 26 см, изготовленных из дикого льна. Ее вес составляет более трех килограммов.
В книге вышиты восемь поэтических произведений Тараса Шевченко. В сборник вошли: "Думи мої", "Перебендя", "Катерина", "Тополя", "Думка", "До Основ'яненка", "Іван Підкова" и "Тарасова ніч". Стихи вышиты на языке оригинала, также сохранены все авторские знаки.
Тексты дополнены иллюстрациями и традиционным украинским орнаментом.
Ранее мы писали о том, что "Кобзарь" перевели на китайский язык. Также в Черкассах издали детский "Кобзарь".
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