Берлінська книгарня організувала доставку літератури велосипедами для тих, хто самоізолювався вдома. Кур'єри щодня долають по 20 кілометрів, серед них і власник крамниці. За межі міста замовлення надсилають поштою. Магазин не зачинили на карантин, бо за німецьким законом, книгарні такі ж важливі установи, як аптеки чи супермаркети.

Катарина фон Услар, менеджер книгарні: