Берлінська книгарня організувала доставку літератури велосипедами [ Редактировать ]
Берлінська книгарня організувала доставку літератури велосипедами для тих, хто самоізолювався вдома. Кур'єри щодня долають по 20 кілометрів, серед них і власник крамниці. За межі міста замовлення надсилають поштою. Магазин не зачинили на карантин, бо за німецьким законом, книгарні такі ж важливі установи, як аптеки чи супермаркети.
Катарина фон Услар, менеджер книгарні:
Попит на книжки зараз навіть зростає. Думаю тому, що люди не можуть безкінечно дивитися телевізор. Тож роботи в нас вистачає, за день продаємо товару більше ніж на тисячу євро.
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У Німеччині книгарня організувала доставку літератури велосипедами
За межі міста замовлення надсилають поштою. Магазин не зачинили на карантин, бо за німецьким законом, книгарні - такі ж важливі установи, як аптеки чи супермаркети
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