Кадрова плутанина та непрофесійність міністрів - це основні причини, чому уряд не зміг підготувати реальні зміни до бюджету, які б врятували економіку держави в момент кризи. В цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.

На думку опозиціонера, парламент не підтримав попередній проект змін, адже уряд пропонував забрати гроші з місцевих бюджетів, які й так потребують додаткових коштів. Натомість центральним органам влади та силовикам фінансування урізали максимум на півтора відсотки.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":