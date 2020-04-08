Співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко назвав кроки для спасіння економіки України [ Редактировать ]
Кадрова плутанина та непрофесійність міністрів - це основні причини, чому уряд не зміг підготувати реальні зміни до бюджету, які б врятували економіку держави в момент кризи. В цьому впевнений співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Юрій Бойко.
На думку опозиціонера, парламент не підтримав попередній проект змін, адже уряд пропонував забрати гроші з місцевих бюджетів, які й так потребують додаткових коштів. Натомість центральним органам влади та силовикам фінансування урізали максимум на півтора відсотки.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
Много причин, первое это конечно абсолютно четко видно - внешнее управление страной. Потому что первое, что должны сделать - это провести переговоры по реструктуризации внешней задолженности. Потому что мы не в состоянии выплатить восемь миллиардов до конца года внешним кредиторам и при этом ободрать своих людей. Им сказали Боже упаси - и они тут отползли в сторону.
Второе - кадровая чехарда, когда меняются министры каждые три недели и то было видно по министру финансов и МОЗ, и не назначение министра энергетики. То есть идет какая-то подковерная борьба там, а на самом деле это очень плохо, потому что эти министры являются ключевыми сегодня, это их работа, и от них зависит очень много. Поэтому мы считаем, что вообще правительство собранное в таком виде, по такому же принципу личной преданности или кто-то кому-то понравился - оно не отвечает суровым реалиям сегодняшнего дня. Они, в основном, не профессиональны, не понимают проблем, с которыми столкнулись, а это отражается на людях.
Почему, собственно говоря, и тормозят процессы, которые связаны с преодолением этой эпидемии и тем, чтобы бизнес, производство, промышленность, реальный сектор ощутили поддержку государства.
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