Під час наради обговорили також недопустимість роботи громадського транспорту на Великдень

Володимир Зеленський провів селекторну нараду з губернаторами та мерами щодо протидії поширенню коронавірусу. Насамперед Главу держави цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях.

Та столиці, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження. Не оминули і Миколаївський феномен - це, нагадаю, єдиний регіон, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Під час наради обговорили також недопустимість роботи громадського транспорту на Великдень та програму видачі продовольства самотнім людям.