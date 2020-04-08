Володимир Зеленський обговорив із губернаторами та мерами боротьбу із коронавірусом [ Редактировать ]
Володимир Зеленський провів селекторну нараду з губернаторами та мерами щодо протидії поширенню коронавірусу. Насамперед Главу держави цікавила ситуація у Чернівецькій, Тернопільській областях.
Та столиці, де зафіксована найбільша кількість випадків зараження. Не оминули і Миколаївський феномен - це, нагадаю, єдиний регіон, де досі немає лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Під час наради обговорили також недопустимість роботи громадського транспорту на Великдень та програму видачі продовольства самотнім людям.
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