В пятницу вечером, 24 января, в Киеве назревает транспортный "коллапс". В полицию поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций столичного метрополитена. Об этом сказано в сообщении пресс-службы киевского метрополитена.

Как сказано в сообщении, правоохранители проводят поочередно проверку станций с временным закрытием.

Пассажиров просят учесть временные неудобства и изменить свой маршрут.

В связи с этим временно закрыты следующие станции метро:

"Крещатик"

"Площадь Льва Толстого"

"Дворец спорта"

"Золотые ворота"

"Театральная"

Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".

Читайте о том, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" случилось чрезвычайное происшествие. Известно, что пассажира метрополитена задержали за нападение на полицейского. А в Неаполе (Италия) произошла страшная авария. Так,известно, что столкнулись поезда метро, 13 человек ранены.