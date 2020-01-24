ЧП в Киеве: "заминированы" центральные станции метро [ Редактировать ]
В пятницу вечером, 24 января, в Киеве назревает транспортный "коллапс". В полицию поступило анонимное сообщение о минировании центральных станций столичного метрополитена. Об этом сказано в сообщении пресс-службы киевского метрополитена.
Как сказано в сообщении, правоохранители проводят поочередно проверку станций с временным закрытием.
Пассажиров просят учесть временные неудобства и изменить свой маршрут.
В связи с этим временно закрыты следующие станции метро:
- "Крещатик"
- "Площадь Льва Толстого"
- "Дворец спорта"
- "Золотые ворота"
- "Театральная"
Ранее мы писали о том, что в Киеве на станции метро появился символ 2020 года. Также мы сообщали, что в Киеве появится 14 новых станций метро. А недавно экстренно закрыли станцию метро "Крещатик".
Читайте о том, что в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" случилось чрезвычайное происшествие. Известно, что пассажира метрополитена задержали за нападение на полицейского. А в Неаполе (Италия) произошла страшная авария. Так,известно, что столкнулись поезда метро, 13 человек ранены.
по теме
"Захват" моста Метро: "минера" отправили в психбольницу
В понедельник, 20 января, Днепровский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро
Мужчины справили нужду на детской площадке и попали под обстрел
Под Киевом, в Коцюбинском, в одном из дворов, произошел конфликт со стрельбой
В Киеве появится 14 новых станций метро
В Киеве построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метро, а также в перспективе пятую линию метрополитена
Череда ЧП: в Киеве случился еще один прорыв теплосети
В среду, 15 января, в Киеве, произошла очередная коммунальная авария с прорывом теплосети
У Києві ліквідовують масштабний прорив тепломагістралі біля ТРЦ "Оушен Плаза"
Гарячою водою затопило нульовий поверх ТРЦ - сімох людей з опіками забрали до лікарні, усіх відвідувачів евакуювали