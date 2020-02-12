В Киеве "заминировали" центральный вокзал [ Редактировать ]
В среду, 12 февраля, в Киеве эвакуировали людей с Центрального железнодорожного вокзала после сообщения о минировании. Об этом сообщается на Facebook "Укрзализныци".
"Только что поступило анонимное сообщение о якобы минировании вокзала. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители", - говорится в сообщении.
Но, поезда продолжают курсировать по графику. Пассажиры совершаю посадку через прилегающие к центральному зданию переходы.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей. А также в киевском метро искали взрывчатку.
Также, мы писали о том, как будет выглядеть Центральный ЖД вокзал после реконструкции. Центральный вокзал в Киеве отреставрируют. Теперь он будет выглядеть совсем по-другому.
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