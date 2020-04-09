COVID-19: вірус стрімко шириться Німеччиною та Францією [ Редактировать ]
Уже понад півтора мільйона людей у світі інфіковані COVID-19. Померли майже 90 тисяч, одужали - 340.
Зараз найбільше заражених у США - понад 435 тисяч. Серед європейських держав - лідери Іспанія та Італія. В останній, за попередню добу вірус здолала рекордна кількість пацієнтів - близько двох тисяч.
Водночас, у Польщі впродовж доби від коронавірусу померли 30 людей - це найбільше від початку епідемії. Інфекція стрімко шириться Німеччиною та Францією - в обох країнах вірус підхопили більш як 110 тисяч осіб.
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