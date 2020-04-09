Сын президента Сербии заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Старший сын президента Сербии Александра Вучича Данило заразился коронавирусом. Об этом глава государства сообщил в своем Instagram.
"Мой старший сын инфицирован коронавирусом", - написал Вучич. Он добавил, что Данило был госпитализирован в клинику инфекционных заболеваний в Белграде. Больше подробностей о его состоянии он не сообщил.
22-летний Данило - первый ребенок Вучича от его первого брака с журналисткой Ксенией Янкович. У Вучича есть еще сын и дочь.
На данный момент в Сербии диагноз "коронавирус" подтвержден у 2 666 человек. 65 из них умерли.
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