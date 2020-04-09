В Киеве за минувшие сутки коронавирусная инфекция была диагностирована еще у 41 человека. Также зафиксирован один летальный случай. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.

"За минувшие сутки количество киевлян, заболевших коронавирусом, увеличилась почти в три раза по сравнению с предыдущими днями - на 41 человека! Из них двое медиков. По прошедшие сутки в столице еще один случай - летальный", - сказал Виталий Кличко.

Среди заболевших за минувшие сутки:

11 женщин в возрасте от 26 до 71 года;

полугодовалая девочка;

29 мужчин в возрасте от 36 до 70 лет.

"Среди случаев, зарегистрированных за минувшие сутки, 26 - в Киево-Печерской Лавре. Сложно представить, каким может быть цепь дальнейшей передачи инфекции", - сообщил Кличко.

Госпитализировали шесть пациентов из "новеньких", остальные лечатся дома, на самоизоляции, под контролем медиков.

Таким образом, по состоянию на 12:00 9 апреля в Киеве уже 335 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них шестеро умерли.