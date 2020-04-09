Ученики средней школы, использующие девайсы перед сном и сами определяющие режим дня, спят меньше и ощущают большую сонливость на следующий день. Это установили ученые из Новой Зеландии, передает newsyou.info.

Новозеландские ученые выяснили, что учащиеся средней школы, активно пользующиеся разного рода девайсами вроде смартфонов и планшетов перед сном, хуже высыпаются и ощущают большую сонливость на следующее утро. 66% школьников, принявших участие в исследовании, не обладали свободой выбора времени сна, и режим определяли родители. Оказалось, что это правильная стратегия. Те подростки, которые могли выбирать время отхода ко сну, ложились на 30 минут позже.

Общая продолжительность сна сокращалось, что приводило к повышенной сонливости. Задержка с отходом ко сну была связано, в большинстве случаев, с использованием смартфонов и планшетов. Авторы исследования напоминают, что детям нужно получать от 9 до 11 часов сна регулярно. Наблюдения показали, что 25% школьников в этот режим не укладываются, а значит, родителям следует более жестко относиться к отдыху детей. Сонливость отражается на работе мозга школьника, снижается успеваемость, и появляется масса других проблем.

В выходные, как показало исследование ученые Университета Отаго, школьники отправлялись спать позднее и просыпались позднее, получая приблизительно то же самое количество сна, что и в учебные дни. 6% участников эксперимента спали менее 7 часов за ночь, и несколько школьников не спали вообще.

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