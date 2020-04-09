В четверг, 9 апреля, в городе Берегово Закарпатской области от коронавируса COVID-19 умерла женщина. Об этом в Facebook сообщил мэр Берегово Бабяк Золтон.

По его словам, это был первый подтвержденный случай коронавируса в городе.

"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г. р.", - сообщил он.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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