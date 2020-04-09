На Закарпатье зафиксировали третью смерть от коронавируса [ Редактировать ]
В четверг, 9 апреля, в городе Берегово Закарпатской области от коронавируса COVID-19 умерла женщина. Об этом в Facebook сообщил мэр Берегово Бабяк Золтон.
По его словам, это был первый подтвержденный случай коронавируса в городе.
"К сожалению, в Берегово зафиксирован первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции COVID-19. Случай оказался летальным: умерла жительница города, 1952 г. р.", - сообщил он.
В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.
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