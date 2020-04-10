Журналістів перевірятимуть на коронавірус перед зустріччю із Трампом [ Редактировать ]
У США журналістів перевірятимуть на коронавірус перед зустріччю з президентом Дональдом Трампом. Результати медичного дослідження - видаватимуть до початку брифінгу. Перші тестування вже провели.
У медійників інфекції не виявили. Задля безпеки обмежили і кількість журналістів у Білому домі.
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