В пятницу, 10 апреля, после обысков у Татьяны Черновол ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.

Добавим, Татьяна Черновол - бывшая народная депутатка, журналистка и общественный деятель. Когда была журналисткой, занималась расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Гидности.

Напомним, Черновол инкриминируют дело о поджоге 2014 года офиса Партии регионов.