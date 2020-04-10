Черновол предъявили подозрение в убийстве [ Редактировать ]
В пятницу, 10 апреля, после обысков у Татьяны Черновол ей предъявили подозрение в умышленном убийстве. Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
Добавим, Татьяна Черновол - бывшая народная депутатка, журналистка и общественный деятель. Когда была журналисткой, занималась расследованием коррупционных схем режима Виктора Януковича, акциям на Майдане во время Революции Гидности.
Напомним, Черновол инкриминируют дело о поджоге 2014 года офиса Партии регионов.
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