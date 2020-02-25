Татьяне Черновол объявили подозрение в препятствовании журналистской деятельности [ Редактировать ]
Во вторник, 25 февраля, следователи Генерального бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В Бюро уточнили, что, по данным следствия, Черновол 18 октября 2019 года препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у него телефон и помешала снять происходящее на видео.
Если ее вину докажут, ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.
Отметим, что журналистом, на которого напала Черновол, является представитель издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. На суде он представлял проект блогера Анатолия Шария.
Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности
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