Во вторник, 25 февраля, следователи Генерального бюро расследований сообщили народному депутату Украины VIII созыва Татьяне Черновол о подозрении в препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В Бюро уточнили, что, по данным следствия, Черновол 18 октября 2019 года препятствовала работе журналиста при освещении им событий, которые происходили в зале судебного заседания. Подозреваемая отобрала у него телефон и помешала снять происходящее на видео.

Если ее вину докажут, ей грозит штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Отметим, что журналистом, на которого напала Черновол, является представитель издания "Правовой контроль Украины" Дмитрий Кучер. На суде он представлял проект блогера Анатолия Шария.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) отправило письма в Счетную палату Украины, Государственную аудиторскую службу Украины и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей же деятельности