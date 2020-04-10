В Киевской области в огне сгорели трое детей [ Редактировать ]
В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Сообщается, что пожар произошел 10 апреля в 14:05 в селе Плоское Таращанского района.
"На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.). В 14:48 пожар локализован на площади 80 м. Кв., А в 16:40 - ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.
Ранее мы писали, что под Киевом вспыхнула электроподстанция.
по теме
На Дніпропетровщині під час карантину до лікарні масово надходять діти з опіками
Волонтери та лікарі закликають батьків уважніше ставитися до дітей. карантин не привід залишати їх вдома на одинці
У західних областях на вихідні запроваджують режим максимального обмеження пересування
Людей просять від 13 години суботи і до 6 ранку понеділка не залишати своїх домівок. Такі рішення ухвалили, щоб запобігти поширенню коронавірусу
Годовалого ребенка "убила" могильная плита
В Люботине Харьковской области годовалого ребенка "убила" могильная плита
Черный дым и звуки взрывов: что случилось в Деснянском районе столицы
В Киеве на улице Закревского горит мусоросвалка
На Львівщині подвоїлась кількість хворих на COVID-19
Через погіршення ситуації на кордонах області правоохоронці встановлюють блокпости - кого і на що перевірятимуть?