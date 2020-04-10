В Киевской области в результате пожара в частном жилом доме погибли трое детей. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что пожар произошел 10 апреля в 14:05 в селе Плоское Таращанского района.

"На месте было установлено, что горит частный жилой дом, где обнаружены тела 3 погибших детей (2006, 2017 и 2019 г.р.). В 14:48 пожар локализован на площади 80 м. Кв., А в 16:40 - ликвидирован. К тушению пожара были привлечены 11 человек личного состава и 2 единицы техники", - сообщили в ГСЧС.

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