Сумна українська статистика цієї пандемії - кожен десятий заражений на COVID- 19 - медик. Чому так? Та коли буде в українських лікарнях достаньо засобів захисту медпрацівників? Про це в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла Ірина Сисоєнко - голова офісу реформ академії меднаук України, ініціатор та координатор проекту "Захистимо медиків - врятуємо країну".

- Ірино, ви дуже активно залучені у процес боротьби із пандемією, тому можете порівнювати чи змінюється ситуація із мобілізацією медиків, їх навчанням та забезпеченням засобами захисту на краще?

Зараз медпрацівники мають величезне навантаження в тих медичних закладах та опорних лікарнях, які зараз перебувають у боротьбі з коронавірусом. Ці навантаження будуть збільшуватись, тобто ми маємо бути готові, щоб залучати додатково лікарів, медичних сестер до роботи в 2,3 зміни, і вже зараз потрібно готувати цих медиків, розуміти і знати, хто будуть ці лікарі.

"Має бути відповідний фінансовий механізм для оплати праці такої категорії працівників. Також важливою категорією є навчання. Це питання координації, щоб медичні працівники, які були залучені до медичних заходів, знали, де знаходяться маски , де катетери, орієнтувалися в внутрішніх процесах лікарні", - додала Ірина.