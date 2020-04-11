В Николаевской области зафиксировали первые случаи коронавируса [ Редактировать ]
В субботу, 11 апреля, в Николаевской области были зафиксированы два первых случая заболевания COVID-19. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Коронавирус обнаружили у двоих человек из Вознесенского района, которые вернулись из Польши.
"В Николаевской области в Вознесенском районе коронавирус обнаружили у двоих человек, которые вернулись из Польши, они не вошли в статистику за предыдущие сутки. Поэтому Николаевская область вошла, к сожалению, в перечень областей, у которых есть коронавирусная болезнь", - сказал Ляшко.
Мэр Вознесенска Виталий Луков на своей странице в Facebook сообщил, что заболевшие проживают в селе Вороновка, и они посещали Вознесенск.
"Внимание, внимание. Короновирус уже в соседнем селе Вороновка. Два случая. Люди были на территории города. Сидите дома", - написал он.
Таким образом, коронавирус зафиксирован во всех областях Украины.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 09:00 11 апреля, в Украине зафиксировано 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Также мы писали о том, что феномен Николаевской области изучили в Минздраве.
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