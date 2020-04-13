Через суворий карантин в особливому режимі відбудеться і церемонія сходження Благодатного вогню в Єрусалимі. Утім, представники православної церкви та ізраїльська влада запевняють: Благодатний вогонь, якщо зійде, неодмінно того ж дня потрапить в Україну. Антон Готліб розкаже більше.

Старе місто Єрусалиму справляє гнітюче враження. Зазвичай тут не проштовхнутися: будь-якого дня тижня - сотні тисяч туристів і прочан. Тепер вулиці наче вимерли. Лише подекуди - місцеві жителі, монахи і поліцейські патрулі. Документи перевіряють буквально на кожному кроці. Найбільша християнська святиня планети - Храм гробу Господнього - закрита. Таке за багатовікову історію церкви траплялося лише кілька разів.

Серед вірян тільки й розмов про те, Як відбуватиметься сходження Благодатного вогню головна подія великоднього тижня. Зазвичай цього дня у Старому місті велелюдно, а в самому Храмі іноді буває до 10 тисяч паломників. Але 18 квітня 2020 до святині увійдуть, уперше з часів існування цієї традиції, тільки 10 людей, із патріархом включно. Наступне питання, як Святе Світло передати у православні країни, наприклад, в Україну. Ізраїльська влада запропонувала особливий порядок доправлення вогню.

Аківа Тур, директор відділу релігій МЗС Ізраїлю:

Ця церемонія відбулася вперше в дев'ятому столітті. І нам би не хотілося переривати історію обряду. Ми проведемо його за скороченим сценарієм. Відслужимо молитву з представником від кожної конфесії. Усе відбудеться призначеного дня - у суботу, 18 квітня. Потім вогонь буде винесено за межі храму і доставлено до яффських воріт. Там священників зустрінуть дипломати всіх країн, які воліють отримати Благодатний вогонь.

В аеропорт Бен-Гуріона літаки почнуть прибувати вранці 18 квітня. Вийти нікому не дозволять. Тому лампади з вогнем в аеропорт привезуть дипломати. Вони ж самі й піднімуться на борт, щоб вручити делегатам. Якщо все йтиме без ускладнень, то до вечора Великодньої суботи вогонь вже буде в Україні.

Напередодні ізраїльська влада оголосила про повне припинення всіх перельотів. Аеропорт Бен-Гуріона не прийматиме літаки кілька днів. Але для Благодатного вогню офіційний Єрусалим зробив виняток. Тут шанують християнські цінності і хочуть, щоб традиція, яка не переривалася понад тисячу років, продовжувалася. Незважаючи на карантин.