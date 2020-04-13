Кількість людей, які одужали від коронавірусу в Україні, третю добу поспіль перевищує число померлих. Загалом за весь період пандемії 97 пацієнтів в Україні перемогли недугу, 93 померли. Всього ж наразі зафіксовано 3 102 випадки захворювання COVID-19. Протягом останньої доби до лікарень доправили 77 людей, з них 7 медиків. Серед медпрацівників за весь час виявили 530 випадків інфікування. У Мінохорони здоров'я повідомили, що найближчим часом до програми "Доступні ліки" внесуть препарат "Плаквеніл", який використовують при симптоматичному лікуванні COVID-19.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: