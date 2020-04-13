До програми "Доступні ліки" внесуть препарат для лікування симптомів COVID-19 [ Редактировать ]
Кількість людей, які одужали від коронавірусу в Україні, третю добу поспіль перевищує число померлих. Загалом за весь період пандемії 97 пацієнтів в Україні перемогли недугу, 93 померли. Всього ж наразі зафіксовано 3 102 випадки захворювання COVID-19. Протягом останньої доби до лікарень доправили 77 людей, з них 7 медиків. Серед медпрацівників за весь час виявили 530 випадків інфікування. У Мінохорони здоров'я повідомили, що найближчим часом до програми "Доступні ліки" внесуть препарат "Плаквеніл", який використовують при симптоматичному лікуванні COVID-19.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми знайшли рішення - він буде введений до переліку лікарських засобів, які йдуть по програмі "Доступні ліки", для того, щоб за допомогою електронного рецепту він був в аптеках і був контрольований обіг цього лікарського засобу. Паралельно є домовленість з компанією Санофі, яка є виробником цього препарату для того, щоб він був у наших хворих.
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