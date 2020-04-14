Концерт на даху. У Кривому Розі людей на карантині розважає саксофоніст Олексій Жиронкін. Музикант влаштовує перфоманси просто неба. Мелодії переважно вибирає сам, деякі замовляють слухачі-сусіди.

Коли лунають перші звуки саксофона, - люди виходять на балкони та виглядають у вікна, а після кожної композиції - аплодують.