У Кривому Розі саксофоніст розважає сусідів музикою [ Редактировать ]
Концерт на даху. У Кривому Розі людей на карантині розважає саксофоніст Олексій Жиронкін. Музикант влаштовує перфоманси просто неба. Мелодії переважно вибирає сам, деякі замовляють слухачі-сусіди.
Коли лунають перші звуки саксофона, - люди виходять на балкони та виглядають у вікна, а після кожної композиції - аплодують.
по теме
Зачем носить паспорт во время карантина: в МВД дали ответ
В МВД объяснили, для чего необходимо носить с собой документы
Женщина покусала мужчину в очереди за посылкой
В понедельник, 13 апреля, в Киеве женщина покусала мужчину в очереди на почте
"Медсестры сидят просто во дворе": жительница Донбасса рассказала о больнице в жилом доме
В понедельник, 13 апреля, в редакцию "Подробностей" обратилась жительница Донецкой области
Місяць на карантині: коронавірус забрав життя вісімдесяти трьох людей
За минулу добу зафіксували 266 нових випадків коронавірусу. З них 26 - діти. Загалом в країні 2777 хворих на COVID-19. "Лідери" за кількістю інфікованих - Буковина та Київ
Школа-2020: как подать документы на зачисление в первый класс в условиях пандемии коронавируса
Решение о гибком режиме приема документов на время карантина может принять основатель заведения общего среднего образования